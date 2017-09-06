Северную Корею оставят без нефти

Введение нефтяного эмбарго в отношении КНДР - неизбежно. Об этом сказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который призвал Россию к сотрудничеству в этом вопросе, сообщает Рейтер со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Официальный представитель президента Южной Кореи пока не подтвердил агентству эту информацию.

"Президент попросил Россию о помощи, отметив, что необходимо по меньшей мере прервать поставки нефти Северной Корее на данный момент", — приводит агентство "Ренхап" слова пресс-секретаря южнокорейского лидера Юн Ён Чана.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ранее заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России.