Синоптики обещают дождь и ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на сильный северо-западный. Ближе к вечеру местами возможны дожди, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове в первой половине дня составит 28 - 33°, вечером - до 24°, а ночью - 22 - 25° тепла. Соответственные показатели по Баку - 31 - 33°, 24° и 23 - 25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 762 мм ртутного столба, а относительная влажность составит 65 - 75%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с полудня 7 до утра 8 сентября на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода. Сильный ветер хазри (норд-ост) на фоне повышенного атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на состоянии метеочувствительных людей.