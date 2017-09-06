В то время как в Баку устами пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева вновь заявляют о готовности Азербайджана к субстантивным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту, в Армении вовсю готовятся к войне. И, как выясняется, даже недавнее участие армянских военнослужащих в серии учений НАТО – один из элементов этой подготовки.

За последние дни в армянской прессе прошло множество публикаций, настраивающих армянское общество на войну, в которых одновременно объясняется, что азербайджанская армия, якобы, совершенно не страшна Армении, у которой для военных действий есть все или почти все.

Так, в беседе с «Айсор» заместитель министра обороны Армении, председатель Госкомитета военной промышленности Давид Пахчанян заявил, что поставки в Армению вооружения в рамках российского кредита в размере $200 млн близятся к завершению. Кроме того, по его словам, военно-промышленный комплекс Армении успешно ведет разработки ударных беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь «пресс-секретарь» лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян заявил, что в нынешней ситуации больше не будет возврата к прошлому ни по границам, ни по статусу («НКР» - здесь и далее кавычки наши. – Ред.).

Далее Бабаян проговорил любимую в последнее время армянской стороной мантру: «Степанакерт» должен принимать участие в переговорах от начала и до конца. Только в этом случае можно ожидать серьезных подвижек».

А еще чуть ранее президент Армении президент Серж Саргсян в связи с 26-летием провозглашения «независимости» Карабаха заявил, что «защитники» «НКР» умеют воевать и знают, во имя чего воюют. При этом он откровенно заявил, что за спиной «НКР» «стоит Армения и все армянство», в очередной раз признав, что азербайджанские территории были оккупированы именно Арменией при содействии всего армянства.

Армения использовала НАТО для изучения тактики Азербайджана?

Нашлось в Армении и объяснение недавнему участию армянских военных в учениях НАТО. Оказывается, «чтобы противостоять НАТО, про него все знать надо». Об этом заявил бывший заместитель начальника Главного штаба сухопутных войск РФ и экс-командующий ВС Армении генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц.

По его мнению, высказанному агентству «Sputnik Армения», участие армянских военных в программах НАТО важно для укрепления безопасности страны. «Когда меня пригласили в разгар карабахской войны создавать армянские Вооруженные силы, пришлось столкнуться с присутствием турецких военных советников в Азербайджане. То есть - эмиссаров НАТО. Таким образом, ВС Азербайджана применяли не только советскую тактику и оперативное искусство, но и стандарты НАТО», - отметил Тер-Григорянц.

«При разработке Концепции создания армянской армии я это учел и уделил особое место обучению кадров. Одной из главных задач стало изучение тактики противника. Турция, входящая в НАТО, — потенциальный противник Армении, а Азербайджан – фактический. Баку стал развивать свои ВС по программам НАТО, поэтому нашему офицерскому составу необходимо было знать их механизмы принятия решений на ведение боевых действий», - продолжил армянский военный.

Армения готова стать китайским плацдармом

Особую эйфорию вызвал в Армении визит в Китай министра обороны Армении Вигена Саркисяна, который встретился со своим китайским коллегой и обсудил перспективы и интенсификацию сотрудничества в оборонной сфере.

Ереванское издание «Лрагир» по этому поводу опубликовало даже материал под заголовком «Китайская стена на армяно-азербайджанской границе». Как выясняется, было подписано очередное соглашение о безвозмездной военной помощи Китая Армении в размере 1,5 млн. долларов.

«Пока не ясно, что предполагает эта помощь, но не секрет, что Китай является для Армении военно-техническим партнером и китайские вооружения поступают в армянскую армию издавна», - отмечает ереванское издание.

Российское агентство «Спутник» предполагает, что Виген Саркисян поехал в Китай за средствами, которые могут противостоять закупленным Азербайджаном ударным беспилотникам. По данным «Спутника», наряду с США и Израилем Китай также обладает подобными средствами.

«… Армяно-китайское партнерство в оборонной сфере вовсе не является неожиданным направлением, и кавказская политика Китая обретает все более ясные очертания, особенно после того, как стало известно, что Китай будет строить в Армении второе по размерам посольство в Евразии. Китай тем самым намекает, что рассматривает Армению как свой военно-политический и дипломатический плацдарм», - с воодушевлением пишет автор «Лрагир».

При этом в Ереване готовы к тому, чтобы стать «плацдармом» для Китая. «Если Китай рассматривает Армению как плацдарм своей политики, то следующим его шагом должны стать меры по обеспечению устойчивости и безопасности этого плацдарма». Вот так, не больше и не меньше.

В Ереване не верят, что азербайджанская армия сильнее

Продолжил тему «начальник оперативного отдела Армии обороны» «НКР» Виктор Арустамян. Он признал, что армянская армия несет потери. Но при этом заявил, что «после «апрельской войны» в инженерном смысле эффективность повысилась на 30%, она доводится до надлежащего уровня. По части видов вооружений мы зафиксировали серьезный прогресс. Военная промышленность значительно развивается и у нас есть серьезные виды вооружений».

И уже окончательно убедить Армению в непобедимости ее армии попытался основатель первого армянского диверсионного отряда Вова Вартанов. «Если бы армия Азербайджана была сильнее нашей, то давно бы вошла в Ереван», - заявил диверсант. Такое заявление прозвучало в связи с обнародованным организацией Global Firepower исследованием касательно сильнейших армий мира. Азербайджан в этом рейтинге занял 58-ое место, а Армения - 93-е. Вартанов призвал армян не обращать внимание на это исследование.

Баку действительно готов к переговорам. Будут ли они и когда – зависит от армянской стороны. Но не стоит думать, что такими бравурными статьями можно запугать Азербайджан. Эти материалы армянской прессы – для внутриармянского пользования.

Как известно, альтернатива переговорам – война. И не стоит думать, что Азербайджан к ней не готов. Буквально на днях, как уже сообщал haqqin.az, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов побывал в прифронтовой зоне, где обратился к азербайджанским солдатам, назвав их одними из самых храбрых во всем мире.

«Я это говорю с уверенностью, как человек, 40 лет находящийся на военной службе. Наша армия - одна из сильнейших в мире. Верховный главнокомандующий предпринимает все меры, чтобы еще больше усилить нашу армию», - сказал министр.