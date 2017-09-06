В Украине отменили преподавание на русском языке

Вчера Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который вводит фактический запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом сообщает «Страна».

По информации издания, во втором чтении в законе была принята норма о том, что с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств, в том числе и русском. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменяется. А с 2020 года обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.