В Испании предотвратили крупные теракты

Правоохранительные органы Испании и Марокко обезвредили исламистскую ячейку. Как сообщают марокканские спецслужбы, она готовила крупные теракты.

Задержаны шесть человек — один в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко) и пятеро в Марокко, передает пресс-служба МВД Испании. Пятеро задержанных — поданные Марокко, один из которых имеет вид на жительство в Испании, шестой — гражданин Испании марокканского происхождения.

Лидер ячейки, который вербовал исламистов, работал помощником воспитателя в образовательном центре для детей. Члены группировки по ночам проводили тренировки, в том числе «учились обезглавливать людей».