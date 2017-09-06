Имя главы Чечни Рамзана Кадырова опять в центре внимания российских газет. И вновь в конфликтом контенте. На этот раз поводом к тому стали не притеснения геев в республике, которыми возмущались активно поддержанные мировой общественностью московские правозащитники, не убийство депутата чеченского парламента и не обещания Кадырова "поставить раком" Америку. Причиной стала далекая страна Мьянма.

Haqqin.az сообщал о преследованиях мусульман-роханджа в этом государстве Юго-Восточной Азии. Однако неожиданно (а может и ожидаемо) эти события гулким эхом отозвались не только на Северном Кавказе, но даже и в российской столице.

В Москве несколько сот мусульман вышли на несанкционированный митинг в поддержку своих бирманских собратьев, которых притесняют местные буддисты. А в Грозном на митинг, организованный Кадыровым, собралось уже около 1 миллиона человек.

Кадыров против "шайтанов"

Глава Чечни охарактеризовал то, что происходит в Мьянме, как "гуманитарную катастрофу" и призвал проявить солидарность с мусульманами-рохинджа на фоне "молчания всего мира". Кадыров горячо поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана, который выступил с осуждением нападения на мусульман в Мьянме, и призвал всех глав государств и правительств отправить короткие сообщения протеста в ООН и посольство Мьянмы.

А далее он произнес нечто такое, чего от него давно никто не слышал. «Если Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления в Мьянме, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», — сказал он в прямой трансляции в Instagram. Впоследствии эта запись была удалена, но сохранилась в youtube.

Российские обозреватели просто оторопели от этих слов. Рамзан Кадыров известен своими резкими заявлениями. Но чтобы он, называющий себя "пехотинцем" Путина, выступил против России..!

На несанкционированном митинге у посольства Мьянмы в Москве между тем тоже звучали радикальные лозунги, которые российским властям тоже резали слух. В толпе кричали: «Буддисты — террористы», «Начнем с Калмыкии». Один из ораторов поклялся Аллахом, что начнет джихад в случае, если его требования не будут выполнены. Правда, против кого будет направлен этот джихад, он не уточнил.

Как обычно, реакция Кремля и на высказывания Кадырова, и на протесты мусульман в Москве была исключительно осторожной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что "еще не ознакомился" с лозунгами демонстрантов в Москве, а слова Кадырова вообще комментировать не стал.

Опять спустят на тормозах?

Владимир Путин почти никогда не комментировал высказывания молодого предводителя чеченцев, видимо считая, что все они произносятся под влиянием эмоций и никакой политики в них нет.

Сутки спустя после слов о "шайтанах" Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за то, что тот высказался о насилии в Мьянме и призвал власти этого государства взять ситуацию под контроль. Произошло это после того, как Путин во время переговоров на саммите БРИКС в Китае с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси осудил факты насилия во время столкновений буддистов и мусульман в Мьянме.

Кадыров быстро откликнулся на это сообщение "Я неоднократно заявлял, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить приказ любой сложности верховного главнокомандующего и отдать свою жизнь, - отметил он в своём канале в "Телеграме". - А те, кто интерпретирует мои слова и насмехается над убийством невинных людей, находятся в глубокой моральной яме".

Предводитель всех мусульман

Но, несмотря на формальное примирение Рамзана Кадырова с Россией, вопрос о роли Чечни и ее лидера в политической структуре страны встал с новой остротой. Дело в том, что Кадыров постепенно превращается в самостоятельного игрока, и не только во внутренней, но и в международной политике.

В определенном смысле он начинает конкурировать за право стать предводителем всех мусульман мира с турецким президентом Эрдоганом. Вспомним хотя бы массовый митинг в январе 2015 года против французского сатирического журнала Charlie Hebdo, осмелившегося опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда. "Собравшись в центре Грозного народ покажет всему миру, что мы не позволим шутить с исламом, не позволим оскорблять чувства мусульман", - заявил тогда Кадыров на митинге.

От Дамаска до Южно-Сахалинска

Позднее эта заявка на лидерство в мусульманском мире получила многочисленные подтверждения - от Сирии, где на стороне Асада по многим данным действуют отряды Рамзана до Южно-Сахалинска. Там суд признал некоторые выдержки из Корана экстремистскими, но тут Кадыров доступно объяснил судьям, что не следует гнуть свою линию.

По большому счету Путина такая роль Кадырова вполне устраивает. При активном участии главы Чечни из лап "шайтанов ИГИЛ" в Сирии и Ираке возвращаются российские дети, которых туда увезли их родители, присоединившиеся к исламистам. У Кадырова установились личные отношения с королем Иордании Абдаллой, а тот помогает России в создании зон деэскалации в Сирии. Как считает российский эксперт Владимир Фролов, есть заслуга Кадырова в нейтрализации конфликтности из-за Сирии с Саудовской Аравией, наследного принца которой Муххаммеда Бин Салмана Кадыров называет "братом". Высоко ценится в Кремле и участие Кадырова в российской дипломатической игре в Ливии. Там не в последнюю очередь благодаря усилиям чеченского лидера были освобождены из плена российские моряки.

Одним словом, Кадыров нередко играет роль эмиссара Кремля там, где российские представители не могут действовать напрямую. И у него это получается лучше, чем у какого-либо российского выпускника Дипакадемии, только понаслышке знающего, что "Восток - дело тонкое".

Можно согласиться с газетой "Коммерсант", которая пишет о том, что занять однозначную позицию осуждения властей Мьянмы Кремлю крайне затруднительно. Во-первых, шаги России в отношении Мьянмы традиционно координируются с Китаем - ключевым союзником и спонсором этой страны. Во-вторых, Москва надеется и сама развивать военно-техническое и экономическое сотрудничество с Мьянмой - богатым природными ресурсами государством, входящим в АСЕАН. Это сотрудничество довольно масштабно. Там работает "Росатом" и "Ростех", есть поставки вертолетов Ми и истребителей МиГ-29.

Кремль в этой связи оказался из-за Кадырова в непростой ситуации.

Если бы Москва отказалась от осуждения притеснения мусульман в Мьянме ради хороших отношений с Китаем, то таким образом выразил бы свое пренебрежение и к интересам российских мусульман. Но и осуждать власти Мьянмы в Совете безопасности ООН Москве не с руки. В январе 2017 года Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Мьянме, охарактеризовав ее как вмешательство во внутренние дела этой страны. А не далее как в конце августа российский МИД осудил вооруженную вылазку отряда так называемой Армии спасения рохинджей Ракхайна", которая оставила после себя 11 убитых силовиков, что и послужило властям предлогом для проведения репрессий против мусульман.

Приход Грозного в Москву

Совершенно не случайно, что акции в поддержку мусульман Мьянмы прошли не только в Грозном и других столицах северокавказский республиках, но и в Москве. Как говорит эксперт-востоковед Сергей Маркедонов, "интеграция Чечни, как показали события последних 154 лет-это не только приход Москвы в Грозный, но и Грозного в Москву".

И этот приход наряду с той положительной ролью которую играет Кадыров для Москвы создает и серьезные проблемы. Например призыв радикалов у стен посольства Мьянмы "начать с Калмыкии", и лозунг "Буддисты - это террористы" Кремль просто так не может проигнорировать, ибо речь идет о российских гражданах. И в принципе он не может взять на вооружение многие идеологические лозунги, которые популярны в Чечне, Дагестане или Ингушетии. В противном случае Путин будет терять поддержку миллионов своих сограждан, исповедующих другие религии.

Совершенно отдельно стоит вопрос о личных отношениях Кадырова, которому в октябре исполнится 41 год с Путиным, которому в том же месяце будет 65. Эти личные отношения стопроцентно определяют все связи между Москвой и Грозным, дают неограниченное поле для деятельности и свободы самовыражения чеченскому лидеру. Но что будет после ухода Путина с политической сцены России? Останется ли Кадыров "пехотинцем" другого российского президента? Сомнительно. А отсюда - целый веер возможных последствий, предусмотреть которые сейчас невозможно.