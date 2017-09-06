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Ильхам Алиев обеспокоен ситуацией в Корее

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове.

И.Алиев в среду провел в Баку встречу с заместителем Национальной ассамблеи Республики Корея Парк Джу-суном, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Парк Джу-сун проинформировал президента Азербайджана о ситуации на Корейском полуострове. И.Алиев на встрече выразил свою обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове, сказав, что это является источником серьезной опасности. Глава государства также выразил надежду на скорейшее устранение этой напряженности", - отмечается в информации.

Коснувшись азербайджано-южнокорейских отношений И.Алиев, подчеркнул, что компании из Южной Кореи активно работают в Азербайджане в сферах строительства и реализации инфраструктурных проектов.

"Президент также подчеркнул важность проведения в Азербайджане Дней культуры Республики Корея", - отмечается в информации.

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