Ураган надвигается на карибскую виллу Абрамовича

Недвижимость миллиардеров Романа Абрамовича и Ричарда Брэнсона на островах в Карибском море находится на пути следования урагана "Ирама", сообщает издание Daily Mail.

Британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон отмечает, что не собирается покидать частный остров Некер, несмотря на надвигающуюся стихию.

"Мы построили действительно устойчивые здания (с противоураганными ставнями), которые должны спокойно выдерживать экстремальные погодные условия. Однако, учитывая максимальную — пятую — категорию урагана, почти ничего не устоит перед ним. Я буду на острове Некер вместе с нашей командой, как я это делал во время трех ураганов, прошедших за последние 30 лет", — говорится в его заявлении.

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ситуацию пока не прокомментировал. По данным Daily Mail, российский бизнесмен владеет виллой стоимостью в 50 миллионов долларов на острове Сен-Бартелеми, который также находится на пути циклона.