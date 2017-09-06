Через несколько дней планируется подписание нового контракта по разработке блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли. Мы продлим свою деятельность на этом месторождении до 2050 года. Это еще раз демонстрирует, что у Азербайджана есть большие нефтяные запасы. Как сообщает АзерТАдж, об этом в частности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, на церемонии презентации нового судна для подводных работ в рамках месторождения "Шах Дениз 2", построенного по заказу компании BP на Бакинском судостроительном заводе.

"Я вспоминаю, что в 1994 году, когда подписывался "Контракт века" некоторые недоброжелатели как внутри страны, так и иностранные силы говорили, что в Азербайджане нет достаточного объема нефти, потому что на Азери-Чираг-Гюнешли нефти мало, нет необходимости в строительстве никакого нефтепровода, потому что этот трубопровод останется пустым. Уже 20 лет мы добываем с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" нефть и газ. Добыча началась в 1997 году и через 20 лет подписывается новый контракт, по которому до 2050 года с "Азери-Чираг-Гюнешли" нефть будет добываться в достаточных объемах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этот факт является ответом на негативные и предвзятые мнения, а также демонстрирует то, что Азербайджан обладает очень большим энергетическим потенциалом.