В Европе отказываются от худых и юных моделей

Французские компании LVMH и Kering, которым принадлежат десятки модных брендов, договорились об отказе от сотрудничества со слишком худыми или молодыми моделями. Об этом сообщает издание The Local.

Компании составили список правил, которые призваны гарантировать, что здоровью и благополучию моделей ничего не угрожает. Они запрещают брать на работу манекенщиц и манекенщиков с размером одежды соответственно менее 34 и 44. Моделям должно быть не менее 16 лет, причем до 18 лет им необходим взрослый сопровождающий, и им запрещено употребление спиртных напитков.

Холдинг LVMH владеет, в частности, такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi и Marc Jacobs. Kering принадлежат, наряду с прочими, марки Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.