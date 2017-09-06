Российские спортсмены будут получать визу в посольстве США в Баку

Федерация гребного спорта России (ФГСР) прорабатывает варианты получения виз российскими гребцами - участниками чемпионата мира через посольства США в Литве или Азербайджане. Об этом ТАСС заявил глава ФГСР Алексей Свирин.

"Сейчас мы прорабатываем варианты получения виз через Литву и Азербайджан. Агентство визовой поддержки Министерства спорта тоже пока не может зарегистрироваться на собеседование, система не работает. Посольство и консульство США в Москве разместили рекомендацию всем гражданам обращаться с визовыми вопросами в посольства соседних стран", - сказал Свирин.

"Также до конца дня нам обещали дать ответ из Олимпийского комитета США, они активно принимают меры, чтобы нам помочь выйти на своего посла, чтобы нас смогли принять в Москве", - добавил он.

Ранее посольство США в России объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз должна была возобновится 1 сентября, но только в Москве, однако этого не произошло. В генеральных консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.