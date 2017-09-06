В Украине пять политологов погибли в ДТП

Пять политологов стали жертвами аварии в Ровненской области Украины на дороге Киев — Ковель — Ягодин. Об этом пишет «Обозреватель».

Непосредственно на месте ДТП, произошедшего утром 6 сентября, погибли Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. Все они ехали в легковом автомобиле Opel. Позднее в реанимации скончался пятый пассажир — специалист по децентрализации Сергей Попов, занимавший должность главы Донецкой военно-гражданской администрации (орган, действующий на подконтрольной Киеву части Донбасса).

По предварительным данным, Opel политологов на большой скорости занесло на мокрой дороге и вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком, написал в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По факту произошедшего ведется досудебное расследование, сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции.