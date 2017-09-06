Подписаться на уведомления
 

В Украине пять политологов погибли в ДТП

 

Пять политологов стали жертвами аварии в Ровненской области Украины на дороге Киев — Ковель — Ягодин. Об этом пишет «Обозреватель».

Непосредственно на месте ДТП, произошедшего утром 6 сентября, погибли Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. Все они ехали в легковом автомобиле Opel. Позднее в реанимации скончался пятый пассажир — специалист по децентрализации Сергей Попов, занимавший должность главы Донецкой военно-гражданской администрации (орган, действующий на подконтрольной Киеву части Донбасса).

По предварительным данным, Opel политологов на большой скорости занесло на мокрой дороге и вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком, написал в Facebook основатель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По факту произошедшего ведется досудебное расследование, сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции.

0 просмотров


Старости
Президент Польши о конфликтах на Кавказе
Президент Польши о конфликтах на Кавказе Эксклюзив
Наша погода
Сегодня 30° / 24°
7 Сен 31° / 20°
8 Сен 26° / 18°
9 Сен 28° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0265 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Василий Уткин: «Арарат» закрывается, а «Карабах» живет!»
В Украине пять политологов погибли в ДТП
Российские спортсмены будут получать визу в посольстве США в Баку
В Европе отказываются от худых и юных моделей
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта обновлено
Ураган надвигается на карибскую виллу Абрамовича
Ильхам Алиев обеспокоен ситуацией в Корее
Россия и Асад добивают ИГИЛ в Сирии
Рамзан Кадыров начинает и… наш комментарий
В Испании предотвратили крупные теракты
В Украине отменили преподавание на русском языке
Азербайджан готов к переговорам, Армения готовится к войне наш обзор
Синоптики обещают дождь и ветер
Северную Корею оставят без нефти
Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию
Эльмар Мамедъяров: «Дата встречи с Налбандяном пока не определена»
Фестиваль в Индии обернулся трагедией
Закир Гасанов присматривается к вооружениям в Польше фото
Писатели, композиторы, депутаты обратились к президенту с просьбой освободить Мехмана Алиева
Януковича обвинили в захвате власти
Россия и Украина не могут договориться о размещении миротворцев в Донбассе
Как демократка стала Гитлером XXI века наша передовица
Прокуратура и полиция о расчлененном трупе в Баку
Россию заподозрили в поджоге лесов в Грузии
Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться