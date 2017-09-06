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Саудовским футболистам пообещали по 1 млн евро за выход на ЧМ-2018

 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман пообещал каждому игроку национальной сборной по пять миллионов саудовских риалов (более 1 миллиона евро) премии за выход на чемпионат мира по футболу 2018 года. Эта сумма станет рекордной в мире.

Как сообщает портал Ajel.sa, ранее игроки бурно отпраздновали выход в основную стадию чемпионата мира. 5 сентября сборная Саудовской Аравии обыграла Японию со счетом 1:0 в матче азиатского отборочного турнира и гарантировала себе путевку на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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