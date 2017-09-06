Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники.

"На прошлой неделе распространились упорные слухи о том, что он уходит и она займет его должность", — заявил неназванный чиновник.

Несколько бывших и действующих чиновников Госдепартамента заявили изданию, что поводом для слухов стали редкость появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны должного числа заявлений по таким ключевым для внешней политики США вопросам, как исполнение Ираном "ядерной сделки" и ядерных и ракетных испытаний КНДР.

По оценке экспертов, на фоне громких комментариев президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса малочисленность публичных заявлений главы американской дипломатии, скажем, по северокорейской проблеме - факт сам по себе достаточно симптоматичный.

"Реальная роль дипломатии в ситуации с Северной Кореей, таким образом, до сих пор была скромной", — заявила специалист Центра новых подходов к охране безопасности США Мира Рапп-Хупер.