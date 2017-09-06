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Трамп нашел замену Тиллерсону Американские источники

 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники.

"На прошлой неделе распространились упорные слухи о том, что он уходит и она займет его должность", — заявил неназванный чиновник.

Несколько бывших и действующих чиновников Госдепартамента заявили изданию, что поводом для слухов стали редкость появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны должного числа заявлений по таким ключевым для внешней политики США вопросам, как исполнение Ираном "ядерной сделки" и ядерных и ракетных испытаний КНДР.

По оценке экспертов, на фоне громких комментариев президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса малочисленность публичных заявлений главы американской дипломатии, скажем, по северокорейской проблеме - факт сам по себе достаточно симптоматичный.

"Реальная роль дипломатии в ситуации с Северной Кореей, таким образом, до сих пор была скромной", — заявила специалист Центра новых подходов к охране безопасности США Мира Рапп-Хупер.

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