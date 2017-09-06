Рахмон ввел новые запреты для чиновников

В Таджикистане принят Кодекс этики государственного служащего. Новая редакция кодекса была подписана президентом Эмомали Рахмоном еще 11 августа, но полностью доступной стала лишь в конце прошлого месяца, сообщает Азия Плюс.

Документ предписывает госслужащим быть скромными и не умалять престиж государства. СМИ отмечают, что, согласно документу, чиновники не должны выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям политики государства.

Согласно норм кодекса, государственный служащий, в частности, должен: признавать, уважать, соблюдать и защищать принятые в стране гражданские права и свободы, уважительно относиться к ее истории, национальным обычаям, традициям и культуре, ставить интересы государства выше личных и быть внимательным и ответственным в отношении обращений граждан. Кроме того, госслужащему вменяются отказ от использования своего служебного статуса, от проявлений личной корысти и показухи в пунктах торговли, обслуживания и других общественных местах и проч.