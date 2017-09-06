Новруз Мамедов: «Сорос сошел с ума»

«Джордж Сорос настолько сошел с ума, что ведет себя как основной актор международных отношений. Он считает, что ему дано право вмешиваться в судьбы различных стран». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал помощник президента Азербайджана по внешним связям Новруз Мамедов.

Н.Мамедов отметил, что враги Азербайджана не могут принять успехов нашей страны, ее социально-экономического процветания.

«К сожалению, в международном сообществе правовой нигилизм дошел до такой степени, что некоторые страны, организации, структуры и СМИ пытаются нанести ущерб международному имиджу страны и испортить наши отношения с западным миром. Для того, чтобы реализовать свои грязные намерения, пытаются воспользоваться «услугами» организаций и СМИ, финансируемых такими людьми, как Сорос», - сказал он.

Н.Мамедов отметил, что все эти попытки обречены на провал, так как справедливая позиция Азербайджана, его успешная внутренняя и внешняя политика завоевали в мире большое доверие.

«Что касается Сороса, то пусть он ответит, почему открытая на сайте Белого дома петиция с требованием признать финансируемые Соросом организации террористическими за очень короткое время набрала 140 тысяч сторонников?», - сказал он.