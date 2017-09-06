Время разговоров с Северной Кореей прошло

Президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что время разговоров с КНДР прошло. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, передает ТАСС.

Беседа касалась недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы. "Они сошлись во мнении, что последние безответственные действия КНДР лишь укрепляют решимость международного сообщества противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. Президент Трамп подчеркнул, что на сегодняшний день не время вести разговоры с Северной Кореей, а также дал понять, что рассматриваются все варианты для защиты Соединенных Штатов и их союзников от северокорейской агрессии", - отмечается в документе.