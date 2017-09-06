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ГУАМ поднимет вопрос замороженных конфликтов в ООН

Автор: Отдел информации 

ГУАМ снова поднимет на Генассамблее ООН вопрос о замороженных конфликтах. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий в ходе своего выступления на экономическом форуме в Крынице.

«В каждой из наших стран имеются территориальные конфликты, и общая позиция стран ГУАМ будет иметь важное значение в принятии решений», - сказал он.

Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ — региональная организация, созданная в 1997 году (хартия  ее была подписана в 2001 году, устав — в 2006-м) Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 годы в организацию также входил Узбекистан). Наименование организации составили первые буквы названий входящих в него стран. До выхода из нее Узбекистана она именовалась ГУУАМ.

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