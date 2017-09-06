«Ирма» угрожает и особняку Трампа

Ураган «Ирма» угрожает особняку президента США Дональда Трампа, расположенному на острове Сен-Мартен в Карибском море и стоящему около 30 миллионов долларов, пишет газета Miami Herald.

Ранее сообщалось, что ураган достиг максимальной категории и уже приблизился к берегам государства Антигуа и Барбуда в Карибском море.

По данным газеты, на Сен-Мартене находится 11-комнатный особняк Трампа. В августе цена его достигла максимальной отметки в 28 миллионов долларов.

Компания Trump Organization пока никак не прокомментировала эту информацию.