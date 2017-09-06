Турция протягивает руку мусульманам Мьянмы

Турция окажет гуманитарную помощь Мьянме в объеме 11 тысяч тонн в связи с кризисом, постигшим мусульманское меньшинство рохинджа в штате Ракхайн, заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы с помощью наших гуманитарных организаций — Департамента по чрезвычайным ситуациям (AFAD), Красного Полумесяца (Kizilay), Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) — протягиваем руку помощи всем нуждающимся. В прошлом году мы потратили на гуманитарную помощь 6,2 миллиарда долларов. Последний адрес этой помощи — Мьянма. Единственная организация, которая сейчас оказывает помощь Мьянме — TIKA. На первом этапе будет оказана помощь в одну тысячу тонн, на втором — в 10 тысяч тонн", — сказал Эрдоган на заседании глав региональных представительств правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Президент добавил, что обсудил ситуацию в Мьянме с почти 30 лидерами разных стран, выразив им свою озабоченность в связи с развитием ситуации в стране.

"В ближайшее время наша делегация поедет в Бангладеш. Надеюсь, удастся достичь нормализации ситуации там", — сообщил турецкий лидер.