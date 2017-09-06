Российские хакеры угрожают энергосистеме США

Группа хакеров, известная как Dragonfly, Energetic Bear или Berserk Bear, которую ранее связывали с Россией, получила доступ к системам энергокомпаний США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчеты американской компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности.

Перебои в подаче электроэнергии действия хакеров не вызвали, однако такой риск существует, подчеркивается в отчете. В компании также считают, что хакеры «потенциально политически мотивированы» на действия против компаний, сосредоточенных в США и Турции. Даже если они скомпрометируют небольшую энергетическую компанию, это может поставить под угрозу всю энергосистему, предупреждает Symantec.

«Мы видим их активность, понимаем, как они работают, приблизительно понимаем, как они могут провести свою диверсионную кампанию. Но каких-либо доказательств того, что они нарушают работу, нет», — приводит издание слова технического директора Symantec Эрика Чена.

«Они ждут случая, когда произойдет какое-то политическое событие, и тогда у них будет средство для кибернаступления», — добавил он.