WhatsApp начнет взимать деньги

Разработчики WhatsApp намерены монетизировать свой мессенджер путем взимания платы с крупных предприятий, которые используют систему в качестве канала общения с клиентами.

Как сообщает TechCrunch, взамен WhatsApp предоставит инструменты для более удобной коммуникации компаний и потребителей. В то же время для малого и среднего бизнеса будет существовать бесплатное приложение, отметили разработчики. Правда, о его возможностях пока ничего не известно.

По данным издания, приложение позволит компаниям рассылать клиентам различные полезные уведомления - например, о времени авиаперелета, подтверждении доставки и так далее. Плата же может взиматься за расширенный набор услуг - например, за использование чат-ботов или денежные переводы.