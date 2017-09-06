Азербайджан закупает новые беспилотники, которые сметут Армению

Израильская компания Aeronautics Defence Systems продемонстрировала на выставке MSPO в Польше боевые беспилотники Orbiter 1K. Как пишет издание Shephard Media, это произошло сразу после того, как Минобороны Израиля приостановило лицензию компании по экспорту беспилотников в Азербайджан.

Представители компании, участвующие в выставке, заявили, что не намерены давать комментарии по вопросу экспорта беспилотников в Азербайджан. «Мы можем лишь сказать, что Минобороны Израиля ведет расследование и временная приостановка экспорта является исключительно техническим вопросом», - отметили в компании.

Как сообщили haqqin.az информированные источники, в ближайшее время Азербайджан сможет закупить боевые беспилотники Orbiter 1K.

Отметим, что новости о покупке Азербайджаном самых современных беспилотников Orbiter 1K вызвали панику в Армении. В Ереване признают, что построить эффективную защиту от этих беспилотников практически невозможно. Беспилотник может около часа барражировать над целью и атаковать ее с высоты 4 тысяч метров.