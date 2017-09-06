В результате оперативных мер сотрудников полиции задержаны лица, совершившие разбойное нападение на частный дом в Баку.

Как передает пресс-служба МВД, 30 июля этого года неизвестные в масках совершили разбойное нападение на один из частных домов на территории 6-го микрорайона в Бинагадинском районе. Они связали владельца дома и его жену по рукам и ногам, после чего украли из дома 5800 долларов США, 2200 манатов, 3 мобильных телефона, наручные часы марки «Franсk Muller», простые наручные часы, сувенир-кинжал и скрылись с места преступления.

В результате проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района оперативно-розыскных и следственных мероприятий были задержаны и привлечены к ответственности жители города Баку ранее судимые Анар Амирли, Бахруз Гаджизаде, жители Бардинского района Натиг Мусаев и его родственник Эльмаддин Мусаев.

Украденные деньги и ценные вещи они распределили между собой. Принадлежащие владельцу дома наручные часы марки «Franсk Muller» были обнаружены и изъяты у члена группы Э.Мусаева.

В связи с данным фактом в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело, необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.