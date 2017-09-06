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Песков: В Кремле нет компромата на Трампа

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление одного из российских политиков о якобы наличии компромата на президента США Дональда Трампа, сообщил, что ни о чем таком не знает.

The Independent цитировало высказывания лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева в эфире одного из телеканалов, настаивавшего, что в ответ на действия Вашингтона против российских дипломатических представительств надо опубликовать компромат на Трампа. При этом, как отмечает издание, на вопрос, обладает ли Россия подобными материалами, политик ответил утвердительно.

"Я не смог бы комментировать. Президент свою позицию в отношении возможных ответных мер озвучил на пресс-конференции в Пекине. Там все было сказано достаточно четко. Я не знаю, какой есть у Исаева компромат на господина Трампа, нам в Кремле об этом неизвестно", — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Исаева.

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