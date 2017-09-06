В Турции погиб азербайджанский турист

В Турции в дорожно-транспортном происшествии погиб азербайджанский турист.

Как сообщают турецкие СМИ, авария произошла в поселке Демиркой города Кыркларели.

Мотоцикл с госномерами 50 TU 989, управляемый Эльчином Хероновым, столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился гражданин Турции Рашад Ешилорман.

Э.Херонов с тяжелыми травмами был доставлен на машине скорой помощи в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

Э.Херонов находился в Турции в отпуске и направлялся в муниципалитет Ийнеада.