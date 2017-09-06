Из Мьянмы бежали почти 150 тысяч мусульман

Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш составило порядка 146 тысяч человек, сообщает в среду Всемирная продовольственная программа (ВПП)

ВПП предоставляет еду и высокоэнергетические пайки для беженцев из Мьянмы. По оценке Программы, таковых насчитывается уже порядка 146 тысяч человек.

Во вторник Международная организация по миграции (МОМ) сообщала о 123 тысячах беженцев. В МОМ отметили, что эти цифры являются приблизительными, так как пока не ведется подсчет вновь прибывших в страну.

Для оказания помощи людям ВПП просит доноров выделить дополнительно 11,3 миллиона долларов. С октября 2016 года организация предоставляла продовольственную помощь 34 тысячам официально зарегистрированных беженцев и 72,5 тысячи человек, которые находятся в лагерях для беженцев в Бангладеш.