Подписаться на уведомления
 

Из Мьянмы бежали почти 150 тысяч мусульман

 

Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш составило порядка 146 тысяч человек, сообщает в среду Всемирная продовольственная программа (ВПП)

ВПП предоставляет еду и высокоэнергетические пайки для беженцев из Мьянмы. По оценке Программы, таковых насчитывается уже порядка 146 тысяч человек.

Во вторник Международная организация по миграции (МОМ) сообщала о 123 тысячах беженцев. В МОМ отметили, что эти цифры являются приблизительными, так как пока не ведется подсчет вновь прибывших в страну.

Для оказания помощи людям ВПП просит доноров выделить дополнительно 11,3 миллиона долларов. С октября 2016 года организация предоставляла продовольственную помощь 34 тысячам официально зарегистрированных беженцев и 72,5 тысячи человек, которые находятся в лагерях для беженцев в Бангладеш.

480 просмотров


Старости
Президент Польши о конфликтах на Кавказе
Президент Польши о конфликтах на Кавказе Эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
7 Сен 31° / 19°
8 Сен 26° / 18°
9 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0265 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса
В Азербайджане создается «Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности»
В Северной Осетии уничтожены боевики ИГИЛ
"Европа должна продолжить переговоры с нами или завершить их" ультиматум Эрдогана
Террорист-смертник атаковал авиабазу США в Афганистане
Мощнейшая вспышка на Солнце
Армения откажется от покупок российского оружия? заявление депутата
В Москве осень патриархов: в игру вступают Аллахшюкюр Пашазаде и Гарегин II
ОАЭ откроют собственный Лувр
Москва против независимости Курдистана заявление МИД
США извинились за оскорбительную для мусульман листовку в Афганистане
АФФА уволила победителя Исламиады
Швейцарские кондитеры создали «рубиновый» шоколад
Европа поможет Украине восстановить Донбасс
А помнят ли в «Наполи» матч с «Нефтчи»? Нам пишет Борис Хетагуров
В доме под Парижем нашли "мать Сатаны"
Из Мьянмы бежали почти 150 тысяч мусульман
В Турции погиб азербайджанский турист
Песков: В Кремле нет компромата на Трампа
В Баку задержали банду грабителей фото
Азербайджан закупает новые беспилотники, которые сметут Армению
WhatsApp начнет взимать деньги
Российские хакеры угрожают энергосистеме США
Турция протягивает руку мусульманам Мьянмы
Центробанк о курсе маната
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться