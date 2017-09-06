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В доме под Парижем нашли "мать Сатаны"

 

В пригороде Парижа полиция проводит антитеррористическую операцию после обнаружения в одном из домов взрывчатки "мать Сатаны", сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

По делу задержаны два человека, следствие ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления. По информации телеканала BFMTV, там же хранились газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, электрические провода.

Кроме того, в квартире нашли "документы на арабском языке религиозного содержания".

Взрывчатка "мать Сатаны" на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

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