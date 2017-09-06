Несколько дней назад итальянский футбольный клуб «Наполи» поделился в соцсетях фотографией из Баку.

В подписи к фото было указано: «Наша новая футболка и великолепные «Огненные башни» в Баку. Кстати, знали ли вы, что Баку и Неаполь – города-побратимы?».

В связи с этой публикацией в редакцию haqqin.az обратился легендарный доктор футбольного клуба «Нефтчи» и сборной Азербайджана Борис Хетагуров, поделившийся воспоминаниями о визите бакинского клуба в Неаполь, состоявшемся в 1977 году.

«Увидел на haqqin.az информацию о клубе «Наполи» и захотел рассказать подробнее о том, как породнились Неаполь и Баку, - пишет 77-летний заслуженный врач Азербайджана. – Ведь в 1977 году для участия в Днях Азербайджана в Неаполе туда отправилась и команда «Нефтчи».

А началось все в 1972 году, когда Баку подписал соглашение о породнении с Неаполем. На протяжении многих лет между Баку и городом-побратимом проводился обмен делегациями. Официальные представители Баку и Неаполя договорились о проведении дней городов-побратимов в Азербайджане и Италии. С 1 по 6 июля 1977 года в Баку прошла встреча породненных городов CССР и Италии, в которой принимала участие и делегация Неаполя. Участников встречи принял первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев. Мероприятие широко освещалось в СМИ.

И уже в ноябре 1977 года в Неаполе прошли Дни Азербайджана и Баку. В канун этого мероприятия муниципалитет Неаполя принял решение назвать одну из улиц города - Баку.

В составе делегации, кроме официальной группы, были деятели науки, культуры, искусства и спорта - солисты Театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова, Государственный ансамбль танца Азербайджана, Лютфияр Иманов, Чингиз Садыхов, Муслим Магомаев, Полад Бюльбюльоглу, футбольная команда «Нефтчи», шахматист Владимир Багиров, шашист Узеир Абдуллаев и др. Спортивную делегацию возглавлял председатель Спорткомитета Геннадий Рзаев.

В программе мероприятия были прием азербайджанской делегации мэром города Неаполь, посещение концерта симфонического оркестра, оперного театра «Сан-Карло», древнеримского города-музея Помпеи, расположенного недалеко от Неаполя.

Футбольная команда «Нефтчи» была размещена в отеле оздоровительного термального центра «Терме Ди Аньяно», в котором имелись все необходимые условия для пребывания команды - тренажерный зал, массажные, сауна, медицинские кабинеты и т.д.

Нас принимали по высшему разряду. Мэр Неаполя был коммунистом, и после встречи у Гейдара Алиева он большое внимание уделил Дням Азербайджана.

Товарищеский матч с командой «Наполи» прошел на ее стадионе «Сан-Паоло» - третьей по вместимости арене Италии. «Наполи» выиграл со счетом 1:0. Единственный гол у «Наполи» забил Лучано Кьяруджи.

В составе «Нефтчи» в той игре приняли участие С.Крамаренко, Р.Кулиев, Б.Куламов, Р.Узбеков, А.Намазов, А.Худиев, Т.Аббасов, А.Оруджев, А.Банишевский, А.Рахманов, А.Алиев, С.Курбанов, Н.Смольников. Главным тренером был Г.Б.Бондаренко.

Игра, в принципе, была равной. В то время «Наполи» еще не так был грозен, как в последующие годы. Марадона перешел в неаполитанский клуб в 1984 году.

Об этой игре, возможно, даже в Неаполе уже не помнят. А ведь в ноябре этого года исполнится ровно 40 лет с той встречи. Может, «Нефтчи» проявит инициативу и как-то отреагирует на круглую дату?

Если говорить о самом городе, то Неаполь - это копия Баку. Недаром Максим Горький сравнивал эти два города. Там очень дружелюбный народ. И хоть идет не очень лестная молва об итальянских тиффози, болельщики нас принимали доброжелательно. Возможно, потому что это была товарищеская встреча. Но все равно мы чувствовали интерес к «Нефтчи» с их стороны».

От себя добавим, что Борис Хетагуров начал работать в юношеской команде «Нефтчи» в апреле 1965 года. В январе 1966 года перешел врачом в основной состав, где трудился до 2003 года. С 2004 по 2010-й работал в «Хазар-Лянкяране». В 2011 году вернулся в «Нефтчи» и проработал в родном клубе до июля 2015 года. С 1992-го по 2005-й был главным врачом сборной Азербайджана, в период с 1992-го по 2003-й - член исполкома АФФА. Борис Хетагуров - заслуженный врач Азербайджана.