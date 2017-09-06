Европа поможет Украине восстановить Донбасс

Европа должна принять участие в программе восстановления Донбасса, после того как в регионе получится установить перемирие. Об этом сказал в Берлине глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на конференции по вопросам контроля над обычными вооружениями в регионе ОБСЕ, передает ТАСС.

"Должно быть предложение со стороны ЕС - помочь в восстановлении", - сказал он.

Немецкий министр отметил, что ему удалось во время своего последнего визита в Донбасс лично увидеть, в каком плачевном состоянии находится инфраструктура региона.

Габриэль при этом предположил, что до установления режима прекращения огня во всем Донбассе может пройти еще много времени Так, по его расчетам, только на согласование параметров миротворческой миссии, которую предполагается отправить в регион для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, могут уйти месяцы.