АФФА уволила победителя Исламиады

Главный тренер молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу Яшар Вахабзаде отправлен в отставку.

После двух подряд поражений в отборочных играх чемпионата Европы-2019 от Израиля (1:3) и Ирландии (1:3) состоялась встреча Вахабзаде и генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова. Главный тренер отчитался о прошедших играх, после чего стороны решили по обоюдному согласию расторгнуть контракт.

Отметим, что Яшар Вахабзаде привел к победе молодежную сборную Азербайджана на Исламских играх-2017 в Баку.