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Москва против независимости Курдистана заявление МИД

 

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в Москве с руководителем Антитеррористической службы Ирака (в ранге министра) Талибом Аль-Кенани, передает РИА Новости сообщение МИД России.

С российской стороны была подчеркнута последовательная поддержка Россией единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, недопустимость вмешательства извне в его внутренние дела, констатирована неизменная готовность и далее практическими делами содействовать повышению антитеррористического потенциала иракского правительства, сообщил МИД.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали руководство автономии отказаться от данной инициативы.

Глава автономного региона Масуд Барзани, в свою очередь, заявил, что курды не намерены откладывать референдум о независимости, который должен состояться 25 сентября.

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