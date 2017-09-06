ОАЭ откроют собственный Лувр

Филиал парижского музея Лувр в Абу-Даби откроется 11 ноября текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе культурного учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет «Лента.ру».

В ознаменование открытия музея организуют масштабную развлекательную программу, в рамках которой можно будет посетить театрализованные представления и концерты. Ожидается присутствие на мероприятии президента Франции Эммануэля Макрона.

В коллекции филиала, расположенного на острове Саадият в Персидском заливе,около 700 произведений искусства. В разделе современного искусства гости музея смогут увидеть работы Эдуарда Мане, Поля Гогена, Пита Мондриана, Ай Вэйвэя и других мастеров.

Помимо этого, на территории музея появится экспозиция, посвященная мировым религиям. Там будут представлены страница из древнейшего списка Корана, готская Библия, Пятикнижие, а также буддистские и даосистские раритетные рукописи.

Также в музее будут представлены шедевры скульптуры. Так, итальянец Джузеппе Пеноне покажет здесь свою инсталляцию, центральным элементом которого является огромное бронзовое дерево с зеркалами на его ветвях. По автору, данное творение манифестирует связь между человеком, природой и искусством.

Билеты в Лувр Абу-Даби будут стоить 60 дирхамов (16 долларов США) для взрослых и 30 (8 долларов) — для молодежи (от 13 до 22 лет). Вход для детей до 13 лет — бесплатный.

Строительство филиала Лувра в столице ОАЭ стартовало в 2009 году. Его открытие несколько раз откладывалось.