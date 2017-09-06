Подписаться на уведомления
 

ОАЭ откроют собственный Лувр

 

Филиал парижского музея Лувр в Абу-Даби откроется 11 ноября текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе культурного учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет «Лента.ру».

В ознаменование открытия музея организуют масштабную развлекательную программу, в рамках которой можно будет посетить театрализованные представления и концерты. Ожидается присутствие на мероприятии президента Франции Эммануэля Макрона.

В коллекции филиала, расположенного на острове Саадият в Персидском заливе,около 700 произведений искусства. В разделе современного искусства гости музея смогут увидеть работы Эдуарда Мане, Поля Гогена, Пита Мондриана, Ай Вэйвэя и других мастеров.

Помимо этого, на территории музея появится экспозиция, посвященная мировым религиям. Там будут представлены страница из древнейшего списка Корана, готская Библия, Пятикнижие, а также буддистские и даосистские раритетные рукописи.

Также в музее будут представлены шедевры скульптуры. Так, итальянец Джузеппе Пеноне покажет здесь свою инсталляцию, центральным элементом которого является огромное бронзовое дерево с зеркалами на его ветвях. По автору, данное творение манифестирует связь между человеком, природой и искусством.

Билеты в Лувр Абу-Даби будут стоить 60 дирхамов (16 долларов США) для взрослых и 30 (8 долларов) — для молодежи (от 13 до 22 лет). Вход для детей до 13 лет — бесплатный.

Строительство филиала Лувра в столице ОАЭ стартовало в 2009 году. Его открытие несколько раз откладывалось.

748 просмотров


Старости
Президент Польши о конфликтах на Кавказе
Президент Польши о конфликтах на Кавказе Эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
7 Сен 31° / 19°
8 Сен 26° / 18°
9 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0265 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса
В Азербайджане создается «Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности»
В Северной Осетии уничтожены боевики ИГИЛ
"Европа должна продолжить переговоры с нами или завершить их" ультиматум Эрдогана
Террорист-смертник атаковал авиабазу США в Афганистане
Мощнейшая вспышка на Солнце
Армения откажется от покупок российского оружия? заявление депутата
В Москве осень патриархов: в игру вступают Аллахшюкюр Пашазаде и Гарегин II
ОАЭ откроют собственный Лувр
Москва против независимости Курдистана заявление МИД
США извинились за оскорбительную для мусульман листовку в Афганистане
АФФА уволила победителя Исламиады
Швейцарские кондитеры создали «рубиновый» шоколад
Европа поможет Украине восстановить Донбасс
А помнят ли в «Наполи» матч с «Нефтчи»? Нам пишет Борис Хетагуров
В доме под Парижем нашли "мать Сатаны"
Из Мьянмы бежали почти 150 тысяч мусульман
В Турции погиб азербайджанский турист
Песков: В Кремле нет компромата на Трампа
В Баку задержали банду грабителей фото
Азербайджан закупает новые беспилотники, которые сметут Армению
WhatsApp начнет взимать деньги
Российские хакеры угрожают энергосистеме США
Турция протягивает руку мусульманам Мьянмы
Центробанк о курсе маната
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться