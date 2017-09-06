В Москве осень патриархов: в игру вступают Аллахшюкюр Пашазаде и Гарегин II

Католикос всех армян Гарегин II и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде встретятся 8 сентября в Москве при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Трехсторонняя встреча состоится в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

Отметим: информация о встрече духовных лидеров Азербайджана и Армении не произвела большого резонанса в азербайджанском обществе, в отличие от Армении, где тема эта активно обсуждается. Армянские СМИ, эксперты и политики единодушно полагают, что эта встреча может придать новый импульс процессу мирного урегулирования карабахского конфликта.

Так, агентство Sputnik Армения обратилось к бывшему российскому дипломату и сопредседателю Минской группы ОБСЕ в 1992 - 996 годах Владимиру Казимирову с просьбой ее прокомментировать данное событие.

«С учетом влияния духовных лидеров в общественной жизни Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении можно лишь приветствовать предстоящую встречу при содействии российского патриарха Кирилла. Она могла бы быть и более полной, если бы церковь везде была бы более самостоятельной, действительно не слишком оглядывалась бы на политическую моду в своем государстве», - сказал Казимиров.

Он отметил, что российская посредническая миссия в годы войны (1991 - 1994 годы) и в начале поисков политического урегулирования карабахского конфликта придавала важное значение контактам между церковными лидерами сторон конфликта. Ему как главе этой миссии не раз довелось иметь контакты с каждым из них, а также с руководителями Русской церкви, в том числе с ее нынешним главай.

«Важно отметить в итоге, что, несмотря на существенные религиозные расхождения, конфликт не принял межрелигиозного характера, их значение не было определяющим. Гораздо круче и опаснее были и остаются политические противоречия между сторонами конфликта. Поэтому новая встреча религиозных лидеров в какой-то мере обнадеживает. Пожелаем им успеха!», — сказал Казимиров.

В свою очередь экс-премьер Армении и нынешний глава Общественного совета РА Вазген Манукян отметил, что в существующих условиях любые контакты на любом уровне могут принести пользу, а не вред.

«Я всегда выступаю за контакты, будь то общественные силы, правительства или духовные лидеры. Каждая встреча, каждые переговоры содержат в себе положительный элемент. Поэтому я приветствую любые подобные встречи», — сказал Манукян.

По его мнению, одна встреча сама по себе, конечно же, не решит проблему, но множество их могут привести к существенным позитивным подвижкам в данном вопросе.

Между тем преподаватель факультета теологии Ереванского государственного университета Вардан Хачатрян отметил, что когда речь идет о мировых религиях, разговор о мире крайне актуализируется.

"Желательно, чтобы в конфликте никоим образом не использовался религиозный момент. Ведь изначально конфликт начинался между руководством Азербайджана и его гражданами», — сказал Хачатрян.

Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заявил, что встреча станет «продолжением миротворческих усилий религиозных лидеров России и Закавказья».

Отметим, что на встрече духовных лидеров двух стран предметом обсуждения в первую очередь должны явиться гуманитарные вопросы. Например, вопрос обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу «все на всех». Скажем, достоверно известно, что двое граждан Азербайджана находятся в плену у карабахских сепаратистов и что имеются пленные армяне в Азербайджане. Официальный Баку на политическом уровне неоднократно поднимал вопрос обмена пленными, но эта инициатива не находила отклика в Ереване.