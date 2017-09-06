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Армения откажется от покупок российского оружия? заявление депутата

 

«Большую часть вооружений Армения импортирует из России, но в ближайшем будущем будут новые инициативы по импорту вооружения из других стран», - заявил депутат парламента Армении от фракции блока «Царукян», заместитель председателя постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Давид Манукян, передают Новости Армении.

Согласно информации, об этом он заявил 6 сентября в беседе с журналистами в Национальном собрании РА.

Затронув вопрос о поставках оружия Россией Азербайджану, депутат подчеркнул: «Неприемлема продажа Россией оружия Азербайджану. Не думаю, что мы сможем запретить России делать это. Но, как депутат, как гражданин Армении, я против того, чтобы Россия, наш стратегический союзник, продавала оружие Азербайджану».

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