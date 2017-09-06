Мощнейшая вспышка на Солнце

Сегодня на солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка, возникшая в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен, передает РИА Новости сообщение из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

"События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только способна производить наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, — как правило на стадии пика солнечной активности. Как сложилось так, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума, еще предстоит разобраться ученым", — замечают астрономы.

Солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. С переходом в новый класс мощность увеличивается в 10 раз.

Сегодняшняя вспышка относится к последнему классу - Х, и ей был присвоен балл Х9.3, что делает ее одним из пяти самых мощных возмущений на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений подобных событий. По словам ученых, произошла она в той точке, которая "смотрит" на Землю, и поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным. Пока последствия данного явления для жизни на Земле предсказать невозможно - о них мы узнаем разве что через несколько дней.

Как отмечают специалисты лаборатории, текущий уровень вспышечной активности вышел за пределы десятибалльной шкалы, достигнув отметки в 10.3, и сейчас находится в так называемой "черной" области.