Террорист-смертник атаковал авиабазу США в Афганистане

Террорист-смертник совершил подрыв у одного из входов на американскую авиабазу Баграм в провинции Парван в центральной части Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Точных данных о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало, однако очевидцы сообщили, что видели нескольких раненых. Пока ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок не взяла на себя ответственности за произошедшее.

Как отмечает телеканал, атака произошла спустя всего несколько часов после того, как США извинились перед населением Афганистана за распространение ими листовок с оскорбительным для мусульман изображением.