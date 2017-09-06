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"Европа должна продолжить переговоры с нами или завершить их" ультиматум Эрдогана

 

Европа должна решить, продолжать ли ей переговоры о вступлении Турции в ЕС или прекратить их полностью. Об этом заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган на собрании руководителей региональных штабов турецкой Партии справедливости и развития, передает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы европейские страны и институты ЕС проводили искреннюю политику в отношении Турции. Они в Германии выступают против членства Турции в ЕС, говорят, что будут выступать против переговоров после выборов. Потом говорят, что решение должны принимать все члены ЕС. Поздравляю, примите это решение как можно скорее", - отметил он.

По словам Эрдогана, "именно Европа должна решить, либо проложить путь к полному членству Турции в ЕС и выполнить все обещания, зафиксированные в соглашении по беженцам, либо же вовсе прекратить этот процесс".

3 сентября в ФРГ прошли дебаты между действующим канцлером, председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартином Шульцем. На дебатах последний заявил, что "отменил бы переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, если бы был канцлером". Меркель ответила в более сдержанной манере, подчеркнув, что "такие решения нужно принимать коллегиально на уровне ЕС".

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