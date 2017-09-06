В Северной Осетии уничтожены боевики ИГИЛ

Ликвидированные в Северной Осетии боевики присягнули на верность ИГИЛ и готовились к совершению серии терактов, передает РИА Новости сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

"Была получена информация о нахождении на территории Республики Северная Осетия - Алания членов законспирированной ячейки — приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность ИГИЛ и готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападение на сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

"В результате принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности в районе Суаргомского ущелья. В ответ на законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были ликвидированы", — отметили в НАК.