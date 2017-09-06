В Азербайджане создается «Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ об обеспечении деятельности Агентства по авторским правам, согласно которому уставный фонд управления определен в размере 1 миллион манатов и формируется из средств государственного бюджета, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, полномочия учредителя Агентства по авторским правам возлагаются на Президента Азербайджана, Кабинет министров и само Агентство.

Согласно указу, президент Азербайджана обладает полномочиями по утверждению устава, определению размера уставного фонда, назначению и освобождению от должности председателя правления управления, его реорганизации и ликвидации.

Кабинету министров поручено в течение месяца со дня государственной регистрации Агентства по авторским правам создать публичное юридическое лицо «Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности» на базе Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности, находящего в подчинении Агентства.

Агентство по авторским правам самостоятельно может определять направления своего развития.

Глава государства поручил Кабинету министров в течение месяца утвердить структуру агентства, число их сотрудников и размер зарплат.