Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса

Эксперты зафиксировали рост заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением, которое превращает устройство в инструмент добычи криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Лаборатория Касперского».

Специалисты обнаружили сразу несколько бот-сетей, в каждой из которых находились тысячи зараженных компьютеров. При этом жертвами становятся как обычные пользователи, так и целые организации.

Программы для майнинга попадают на устройства с помощью установочного рекламного ПО. Чаще всего они распространяются под видом бесплатных программ на различных файлообменниках.

«По подсчетам аналитиков, майнинговая сеть приносит своим владельцам до 30 тысяч долларов в месяц», — отметили представители компании, уточнив, что самыми популярными валютами для скрытого майнинга являются Monero и Zcash.

По данным газеты «Ведомости», в бот-сетях обнаружено около девяти тысяч устройств, при этом подавляющая часть зараженных машин находится в России.