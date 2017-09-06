Россия обвинила США во вторжении в ее диппредставительства

Оправдания незаконному вторжению на российские дипломатические объекты в США нет и быть не может. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Обратили внимание на неуместные попытки представителей США оправдать бесцеремонные действия по захвату 2 сентября объектов российской дипломатической собственности в попытке придать им видимость "правомерности"? Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может", - подчеркнула дипломат.

"То, что в Госдепартаменте США называют "осмотрами" или "инспекциями", на деле было незаконным вторжением в российские дипломатические помещения, сопровождавшимся их фактическими обысками - от подвалов до чердаков", - указала Захарова.

Она также подчеркнула, что на российских дипобъектах продолжают находиться американские "люди в штатском". "Подчеркнем: здания, являющиеся собственностью нашего государства, были не опечатаны, а захвачены. В них продолжают находиться американские "люди в штатском". По периметру прилегающей территории дежурят вооруженные полицейские", - отметила дипломат.

"Внутри служебных помещений генконсульства в Сан-Франциско американцы ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру, - сказала Захарова. - Агенты спецслужб США разгуливают по крыше. Иначе говоря - ведут себя как оккупанты".