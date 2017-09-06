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ДНК-тест: у Сальвадора Дали не было дочери

 

Результаты ДНК-теста испанского художника Сальвадора Дали показали, что он не был отцом гадалки Пилар Абель. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает La Vanguardia.

Анализ станет основным доказательством в суде, так как никаких письменных или иных указаний на семейное родство между 61-летней женщиной и живописцем не было найдено. Заседание по делу об отцовстве состоится 18 сентября.

Забальзамированные останки Дали эксгумировали на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании (Каталония) в июле. Какие именно биологические образцы тела были отобраны, не уточнялось, однако, по всей вероятности, речь шла о зубах, ногтях и костном мозге.

Гадалка подала судебный иск в марте 2015 года. Она утверждает, что ее мать, Антониа Мартинез де Аро, вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.

Ответчиками являются Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которыепо смерти художника сделались владельцами его творческого наследия.

Сальвадор Дали умер в 1989 году. Он считается одной из ключевых фигур современного сюрреализма. Общая стоимость полотен художника, унаследованных Испанией, составляет порядка 325 миллионов евро.

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