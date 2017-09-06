Трамп отсрочил дефолт США

Президент США Дональд Трамп согласился на временное повышение потолка госдолга до 15 декабря. Он пошел на данный шаг на условии, что американские парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что президент провел встречу с представителями Конгресса, на которой обсуждался вопрос госдолга и помощи пострадавшим от урагана «Харви» По итогам обсуждения лидеры демократов в сенате и Палате представителей соответственно Чак Шумер и Нэнси Пелоси опубликовали заявление, в котором сообщили, что «президент и лидеры Конгресса договорились утвердить объем помощи пострадавшим от урагана "Харви", повысить потолок госдолга и решить эти вопросы до 15 декабря».

В заявлении также сказано, что и президент, и конгрессмены постараются избежать дефолта в декабре.

2 сентября международное агентство S&P предупредило, что без повышения потолка госдолга США могут столкнуться с негативными последствиями, сравнимыми с теми, что имели место пв результате банкротства Lehman Brothers ( стало одной из причин мирового финансового кризиса 2008 года). В октябре 2017-го американский минфин должен направить 81 миллиард долларов в трастовый фонд ветеранов военной службы. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США принуждены были бы объявить технический дефолт.