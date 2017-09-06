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США отправят в Афганистан дополнительные войска

 

США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих, доведя общее число своего боевого контингента здесь до 14,5 тысячи человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Пентагоне.

Ранее об увеличении американского воинского контингента в Афганистане уже было заявлено министром обороны США Джеймсом Мэттиом, не указавшим, однако,  конкретную численность такового пополнения в соответствии с "новой концепцией" Белого дома о неразглашении подобной информации.

По данным агентства,  точное число новокомандируеммых военнослужащих названо было лишь в ходе общения Мэттиса с конгрессменами в среду.

Ранее президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона право самостоятельно увеличивать численность названного контингента в пределах 4 тысяч человек.

Справка:  с 2001 года США и их союзники проводят в Афганистане боевые операции против боевиков движения "Талибан", а позднее и против группировки "Исламское государство". Также военные США оказывают помощь местным силам безопасности, их оснащая и обучая. Максимальной численности - в 100 тысяч - американский воинский контингент  в стране достиг в 2011 году. За время операции США потеряли в Афганистане более 2,3 тысячи человек убитыми и свыше 17 тысяч ранеными.

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