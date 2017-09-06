Каталония объявит независимость в октябре

Парламент Каталонии принял закон, юридически обосновывающий, по убеждению сторонников отделения автономной области от Испании, проведение здесь референдума о независимости, передает РИА Новости.

Правительство Испании считает решение о плебисците незаконным и намерено оспорить правомерность документа в Конституционном суде королевства.

Законопроект был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), — "Вместе за "да" и "Кандидатуры народного единства".

Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" накануне голосования покинули зал заседаний.

Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то, что в течение дня представители и "Граждан", и Соцпартии Каталонии, и Народной партии всеми возможными способами затягивали обсуждение документа: заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.

Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд для обжалования закона, заявив о нарушении их прав как народных избранников.

Позже, в среду, главе каталонского правительства Карлесу Пучдемону предстоит подписать декрет о проведении референдума 1 октября.