История с закрытием недавно созданного московского клуба «Арарат» - сегодня главная футбольная тема в России. Конечно, в истории футбола бывали проекты – мыльные пузыри, которые держались пару лет да и лопались, но такого случая, чтобы клуб просуществовал всего-то пару месяцев, от века не бывало.

Над армянами смеется вся футбольная Россия. Стебутся над ними и футбольные функционеры, и журналисты, и болельщики. Так, комментатор Василий Уткин заявил, что «это просто удивительная история: армянин украл деньги у армянина. Для меня это что-то новое. Понимаете, они подвергли позору слово (имеет в виду слово «Арарат». - haqqin.az), которое для многих людей очень важно. Какой смешной позор!». Ну а добил армян Уткин фразой «Арарат» закрывается, а «Карабах» жив!».

Так что же на самом деле произошло с клубом «Арарат»?

«Московский «Арарат» - уникальное для российского футбола явление – команда национальной диаспоры, которая заявилась для участия во вторую лигу, - пишет «Советский спорт». - И не просто заявилась, а с четкими намерениями в скором времени пробиться не только в первую лигу, но и на премьер-лигу замахнуться.

Недаром же в команду приглашались такие игроки, как бронзовый призер чемпионата Европы и дважды лучший бомбардир чемпионата России Роман Павлюченко, экс-капитан «Локомотива» и некогда лидер сборной страны Марат Измайлов, Игорь Лебеденко из команды премьер-лиги и экс-полузащитник сборной России Алексей Ребко. Не просто же так в клуб из премьер-лиги выписали талантливого и эпатажного тренера Александра Григоряна. Все говорило об амбициях руководства клуба. Но в один момент прекрасный лебедь превратился в enfant terrible – ужасное дитя.

Этому есть как минимум две причины. Первая - та, что проект изначально не воспринимали как долговечный и надежный.

Самая личность единственного учредителя и президента клуба Валерия Оганесяна. Кто он? Экс-футболист и воспитанник московского «Динамо», футбольный агент, в какой-то момент решивший выйти на новый уровень. Он вложил деньги в армянский футбольный клуб «Улисс». Не прошло и двух лет, как клуб разорился и развалился, а несколько его топ-менеджеров были обвинены в организации договорных матчей. Валерий Оганесян быстро ретировался и… всплыл в России – в армавирском «Торпедо».

За Оганесяном, ставшим президентом и в этом клубе, из «Улисса» последовала целая группа футболистов. В этом клубе, который спонсировал Олег Мкртчан, функционер не протянул и года и вскоре был уволен. Валерий Карпин еще долго жаловался на качество футболистов, которых президент привел в команду, и рассказывал о том, что Оганесян объявлен в международный розыск.

И вот этот самый человек со всей своей репутацией приходит к армянским бизнесменам из Москвы и предлагает амбициозный проект – собственную команду для национальной диаспоры – что-то по типу «Депортиво Арменио» из Аргентины, на матче которого он побывал, после в красках описав как аргентинские армяне болели на стадионе за собственный клуб.

Он чуть ли не со слезами на глазах на фотографиях своих детей клялся, что не будет воровать и вложит в «Арарат» всю свою душу. Во всяком случае так пишет медиамагнат Арам Габрелянов – основатель портала LifeNews и газеты «Жизнь». Он, кстати, и стал одним из главных спонсоров футбольного клуба. Габрелянов щедро давал деньги на команду, которая была полностью записана на Оганесяна. Валерию поверили…».

«Бывший президент и гендиректор клуба Валерий Оганесян никогда не финансировал клуб, - написал Габрелянов в своем фейсбуке. - Он был наемным менеджером, втесавшимся в доверие к акционерам. Есть у армян слабость, когда показывают фотографии своих детей, клянутся их здоровьем и обещают ни копейки не украсть - сердце акционера может растаять, как бы смешно для серьезных бизнесменов это ни звучало. Но обмануть можно один раз, и теперь придется нести наказание!».

Валерий Оганесян сбежал в Грузию, а в клубе уверяют, что он украл 20 миллионов рублей из кассы команды. Сам Оганесян из Грузии уверяет, что он отправился за рубеж по состоянию здоровья. Он также говорит, что ничего у команды не крал – физически не мог этого сделать, потому что клуб со всем, что у него имеется по документам принадлежит ему и он волен распоряжаться его активами как пожелает.

Судя по последним словам Оганесяна, происходящее с «Араратом» напоминает рейдерский захват. Он говорит, что клуб прекратит существование с вероятностью 99,99 процентов. Вернуться же в Россию беглец не может из-за страха уголовного преследования или физической над ним расправы.

«Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование, - заявил он. - Так просто я вернуться в Россию не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнется ад. Меня или посадят, или убьют. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда «Арарат» выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось».

«Вторая причина того, что клуб рано или поздно ждал провал – недееспособная модель, по которой он был выстроен, - пишет «Советский спорт». - Валерий Оганесян сумел убедить нескольких бизнесменов в том, что он сумеет создать команду по образу и подобию «Ювентуса», «Барселоны» или «Реала». Он обещал, что акции клуба рано или поздно будут продаваться на бирже, а клуб будет расти в цене. Акции будут приносить дивиденды их владельцам. Планировалось, что на первых порах акции должны разойтись среди армянских бизнесменов, которые будут поддерживать проект, а потом станут продаваться и шире – чуть ли не на бирже.

«Арарат» должны были смотреть не только российские армяне – Оганесян обещал организовать трансляции по всему миру. Кстати, эту часть обещаний он сдержал – трансляции были доступны из любой точки планеты с помощью YouTube. Матчи обслуживал известный российский комментатор с армянскими корнями Владимир Стогниенко.

Проблема заключается в том, что модель клуба, акции которого торгуются на бирже, практически недееспособна. Это стало понятно еще в 90-е годы, когда многие европейские команды вышли на биржу. Сначала стоимость их акций росла. Вскоре рост остановился и сменился резким падением. Многие клубы оказались на грани банкротства. До нынешнего момента дожили десятка полтора таких клубов – практически все уровня «Реала» с «Барселоной» и «Ювентуса» с «Боруссией». Если «Спартак» с миллионами поклонников по всей стране не может позволить себе выйти на биржу, то что говорить о команде национальной диаспоры, такой как «Арарат», на игры которой ходит не больше тысячи человек?

В четверг 7 сентября «Арарат» проведет матч второй лиги против «Рязани» - все по расписанию. Есть версия, что эта игра станет последней для клуба. Об этом говорит и главный тренер «Арарата» Александр Григорян, и неофициальные источники, и косвенно подтверждает агент Марата Измайлова Поулу Барбоса, который уже приступил к поискам нового клуба для своего подопечного.

Однако в самом клубе пока близость кончины проекта не подтверждают. Заинтересованные лица ищут возможности реанимировать проект, несмотря на то, что его учредитель, владелец и президент находится в Грузии и не собирается ни переписывать клуб на кого бы то ни было, ни возвращаться в Россию, чтобы управлять командой.

При таких условиях деньги, конечно, в клуб никто вкладывать не станет. Это же значит – никакой аренды футбольного поля, никакого тренировочного процесса, никаких зарплат футболистам. А игроки – тоже люди. Они хотят не только есть, но и играть. Если сейчас промедлить – они потеряют возможность на правах свободных агентов присоединиться к другим клубам и останутся без футбола более чем на полгода – до марта 2018 года. Вопрос с будущим клуба надо решать здесь и сейчас, если только это вообще возможно в сложившихся условиях».