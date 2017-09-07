Подписаться на уведомления
 

15 штатов подали в суд на Трампа

 

Власти 15 штатов США и столичного федерального округа Колумбия подали коллективный судебный иск в отношении администрации Дональда Трампа, протестуя против решения отменить программу защиты от депортации незаконных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Иск подан в суд Восточного округа штата Нью-Йорк. Генпрокурор штата Вашингтон Роберт Фергюсон, являющийся одним из инициаторов иска, назвал решение федеральных властей отменить программу, носящую название DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), "темным временем для страны".

Помимо штата Вашингтон и округа Колумбия истцами выступают также штаты Айова, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная Каролина.

По словам истцов, отмена DACA нарушает неотъемлемые права мигрантов. В связи с этим они требуют, чтобы суд наложил запрет на аннулирование программы. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли назвал отмену DACA "еще одним из многих примеров злоупотребления" властью со стороны нынешнего президента США.

Во вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить DACA. По словам Сешнса, данная программа, введенная на основании указа экс-президента Барака Обамы, является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест.

Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

193 просмотров


Старости
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта
Ильхам Алиев анонсировал подписание нового нефтяного контракта обновлено
Наша погода
Сегодня 31° / 20°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0265 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

В Москве запретили пикет в поддержку мусульман Мьянмы
Замминистра обороны Армении: «Российские войска не станут защищать Карабах»
Новые детали коррупционного скандала вокруг Bombardier в Азербайджане
15 штатов подали в суд на Трампа
Над «Араратом» смеется вся Россия Как Оганесян украл 20 миллионов у армян
Иранские хакеры требуют разрешить женщинам посещение стадионов
Каталония объявит независимость в октябре
США будут отвечать на кибератаки реальными контрдействиями Заявление Белого дома
Землетрясение на грузино-азербайджанской границе
США отправят в Афганистан дополнительные войска
Террорист-смертник атаковал авиабазу США в Афганистане: ранены грузинские военные обновлено
Трамп отсрочил дефолт США
Триста тысяч мусульман бежали из Мьянмы обновлено
ДНК-тест: у Сальвадора Дали не было дочери
Россия обвинила США во вторжении в ее диппредставительства
Тысячи россиян стали жертвами криптовалютного вируса
В Азербайджане создается «Центр обеспечения прав интеллектуальной собственности»
В Северной Осетии уничтожены боевики ИГИЛ
"Европа должна продолжить переговоры с нами или завершить их" ультиматум Эрдогана
Мощнейшая вспышка на Солнце
Армения откажется от покупок российского оружия? заявление депутата
В Москве осень патриархов: в игру вступают Аллахшюкюр Пашазаде и Гарегин II
ОАЭ откроют собственный Лувр
Москва против независимости Курдистана заявление МИД
США извинились за оскорбительную для мусульман листовку в Афганистане
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться