Новые детали коррупционного скандала вокруг Bombardier в Азербайджане

Адвокаты сотрудника канадской машиностроительной компании Bombardier Евгения Павлова, который обвиняется во взяточничестве в Швеции, заявляют, что их клиент не был человеком, принимающим решения по структуре противоречивого контракта в Азербайджане. Они возлагают ответственность на более высокопоставленных сотрудников в железнодорожном подразделении транспортного гиганта со штаб-квартирой в Монреале, сообщают Марк Макиннон и Магнус Аронсон в канадской газете The Globe and Mail.

Суд над Павловым начался в Стокгольме 29 августа. Прокуратура Швеции предъявила ему обвинения в участии в подкупе чиновника в Азербайджане с целью добиться для компании контракта на $340 млн. Шведские следователи сообщили, что получили доказательства в виде электронных писем компании в результате обыска в офисе Bombardier в Швеции в октябре 2016 года.

В 2013 году консорциум во главе с Bombardier выиграл в Азербайджане тендер на поставку сигнального оборудования для участка железной дороги, соединяющего Баку с линией азербайджано-грузинской границы, несмотря на то, что конкуренты предложили Азербайджану оборудование за гораздо меньшую цену.

Когда подписывался контракт, министром транспорта Азербайджана был Зия Мамедов, а пост главы «Азербайджанских железных дорог» занимал Ариф Аскеров. Позже некоторые СМИ склоняли в связи с этим коррупционным скандалом имя Зии Мамедова.

Как пишет The Globe and Mail, 37-летнему Евгению Павлову грозят до шести лет тюрьмы, если его осудят по обвинениям во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах, которые были ему предъявлены Национальным антикоррупционным бюро Швеции.

"Подпись российского гражданина, главы недавно учрежденного филиала Bombardier в Азербайджане, стоит на ключевых документах, связанных со сделкой 2013 года, в рамках которой консорциум во главе с Bombardier выиграл контракт на 340 млн долларов по установке компьютеризированных систем железнодорожной сигнализации на вокзалах вдоль главной восточно-западной железной дороги Азербайджана", - сообщает издание.

Прокуроры утверждают, что местный партнер Bombardier, ранее неизвестная компания под названием Trans-Signal-Rabita, контролировалась работниками государственных "Азербайджанских железных дорог" - эта же организация отвечала за выбор победившей заявки из восьми конкурентов, информируют журналисты.

"Однако команда защитников Павлова заявила во вторник, что их клиент не имел полномочий принимать решения о том, с кем Bombardier заключит партнерство в рамках контракта на 340 млн долларов, - говорится далее. - По их словам, это решение должно было приниматься на "уровне группы", что подразумевает берлинскую штаб-квартиру железнодорожного подразделения Bombardier Inc., Bombardier Transportation".

"Помимо Trans-Signal-Rabita, азербайджанский консорциум включал Bombardier Transportation Sweden со штаб-квартирой в Стокгольме и "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)", СП Bombardier и РЖД со штаб-квартирой в Москве", - уточняют авторы.

"Свидетельства обвинения также включают свидетельские показания бывшего сотрудника Bombardier, который послал электронное письмо своему начальству - включая Лорана Троже, президента Bombardier Transportation - касательно своей обеспокоенности азербайджанской сделкой и, в частности, касательно присутствия загадочной подставной компании под названием Multiserv Overseas, - продолжают корреспонденты. - Контракты, представленные на рассмотрение обвинением, указывают на то, что Multiserv Overseas получила прибыль в размере 84 млн долларов с азербайджанской сделки, купив железнодорожное сигнализационное оборудование у Bombardier Transportation Sweden за 20 млн долларов и потом продав его "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" за 104 млн долларов".