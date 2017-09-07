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Замминистра обороны Армении: «Российские войска не станут защищать Карабах»

Автор: Отдел информации 

Новую объединенную армяно-российскую систему противовоздушной обороны возглавил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян. Об этом 6 сентября заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян в ходе обсуждения на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренним делам Соглашения между Арменией и Россией «Об объединенной группировке войск Вооруженных сил Армении и России», сообщает Новости Армения.

По словам замминистра, начальник Генштаба ВС Армении продолжает полноценно выполнять свои непосредственные обязанности – обеспечение и защита территориальной целостности Армении.

«Если мы начинаем военно-техническое сотрудничество с Россией, то речь идет о взаимных обязательствах», - подчеркнул Закарян.

Артак Закарян

Касаясь замечания депутата парламентской фракции прозападного блока «Выход» Сасуна Микаеляна о том, что во время атак азербайджанской стороны на Тавушскую область Армении российская сторона не предпринимала никаких шагов, замминистра обороны ответил: «При атаках на Тавуш мы никогда не обращались ни к российской стороне, ни к ОДКБ. Необходимости в этом не было. И я не уверен, что в ближайшее время такая необходимость возникнет. Необходимость в этом возникнет только при очень серьезных событиях».

В ответ на вопрос Сасуна Микаеляна о том, может ли формирование объединенной группировки войск Вооруженных сил Армении и России в какой-то момент привести к тому, что на территорию Нагорного Карабаха будут введены миротворческие силы, Закарян пояснил: «Это соглашение не применяется при защите Нагорного Карабаха, то есть обязательства не распространяются на «НКР». Оно касается государственной границы Республики Армения».

Так или иначе, продолжил замминистра, в территорию безопасности Южного военного округа включен также Южный Кавказ.

«В этих условиях для России весьма выгодно сотрудничество с Арменией. Для нас тоже весьма выгодно сотрудничество с Россией. Наша задача – иметь более широкую базу для сотрудничества наших военнослужащих. Мир не ждет нас, технологии и угрозы меняются настолько быстро, что мы должны успеть за ними», - добавил Артак Закарян.

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